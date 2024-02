'Nossa relação é de muito amor', diz Dado Dolabella sobre filhos de Wanessa

Dado Dolabella, 43, detalhou a relação que mantém com os filhos de Wanessa Camargo, sua namorada que segue confinada no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Dado contou que mantém contato com as crianças, apesar de elas ficarem com o ex-marido e a mãe de Wanessa. "São crianças lindas, lembram os meus filhos. Aliás, sinto a falta deles, porque moram no Rio. Nossa relação, mesmo à distância, tanto com os filhos da Wanessa quanto com os meus, é de muito amor, aprendizado, respeito e amizade", disse o ator, em entrevista ao O Globo.