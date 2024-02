Luciana Gimenez se reúne com ex-marido para celebrar aniversário do filho

Luciana Gimenez, 54, se reuniu com o ex-marido, Marcelo de Carvalho, 62, para celebrar o aniversário do filho, Lorenzo.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a apresentadora compartilhou vídeo em que surge ao lado do empresário para comemorar a festa de 13 anos do filho do ex-casal — Gimenez e Carvalho ficaram juntos de 2006 a 2018, mas mantiveram uma relação de amizade.