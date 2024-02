Após término, Jojo Todynho curte baile com amigos no RJ: 'Foi maravilhoso'

Jojo Todynho, 27, se divertiu com amigos na madrugada deste domingo (25) no baile charme do Viaduto de Madureira após anunciar o término do namoro com Renato Santiago.

O que aconteceu

Jojo registrou em suas redes sociais a noitada com amigos. Em vídeos publicados nos Stories, a funkeira aparece cantando e dançando no tradicional baile charme do Viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro.