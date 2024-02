Modelo ucraniana baleada por soldados russos: 'Disse adeus aos meus filhos'

Iryna Bilotserkvets, modelo e esposa do assessor de Vitali Klitschko, prefeito de Kiev, capital da Ucrânia, foi, há 2 anos, vítima de um ataque de tiros das forças russas e perdeu a visão do olho esquerdo. Em entrevista ao The Sun, ela deu detalhes do atentado.

O que aconteceu

A modelo estava levando os três filhos para casa, em um bairro nobre de Kiev, quando seu carro foi atingido pelos tiros.