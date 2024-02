Leonardo e Poliana Rocha mostram fazenda de R$ 60 milhões para seguidores

Ela também mostrou uma praia que foi construída dentro do local. "Olha que linda! É uma prainha mesmo! Que gostoso!", falou.

Além disso, hoje, a esposa do cantor postou vídeos e fotos de uma pescaria. "Hoje foi meu dia. Peguei!", escreveu na legenda.

Segundo informações do Gshow, as terras de Leonardo, localizadas em Jussara, região noroeste de Goiás, são avaliadas em R$ 60 milhões. Com 1 mil hectare, a Fazenda Talismã tem como principal atividade a pecuária bovina, com um total de 5 mil cabeças de gado.

O sertanejo é dono da fazenda Talismã, em Goiás. Imagem: Reprodução/Instagram

Detalhes da Fazenda Talismã Imagem: Reprodução/Youtube/Virginia Fonseca