Igor Lage, o Pingo de 'Vamp', sofre assalto à mão armada no Rio; assista

Igor Lage, ex-ator mirim da Globo, foi vítima de assalto à mão armada no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ele estava de carro na rua de sua mãe, na Zona Norte do Rio. "Andei um pouquinho sumido. Não sei se é de conhecimento de todos, mas ontem (22), por volta das 17h, na rua da minha mãe, aqui no Engenho de Dentro, eu sofri um assalto", relatou no Instagram.