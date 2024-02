Grazi Massafera posta foto de topless e recebe elogios: 'Deusa'

Grazi posou de topless. Tomando banho de sol, a famosa aparece apenas de chapéu e a parte de baixo do biquíni.

Nos comentários da postagem, a loira foi muito elogiada. "Deusa", escreveu uma fã. "Linda e gata e maravilhosa e diva", elogiou outra. "Lindeza" disse uma terceira.

Alguns internautas brincaram com Cauã Reymond, ex-marido de Massafera. Um dos seguidores de Grazi marcou o ator na postagem. Outro comentou com um gif do famoso.