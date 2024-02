Carolina Dieckmann explica fala sobre morte da mãe: 'Maldade humana'

Carolina Dieckmann usou as redes sociais para explicar a declaração feita no videocast Desculpa Alguma Coisa de que sofreu mais com a separação de Marcos Frota do que com a morte da mãe.

Na separação, sentiu a dor da culpa. "Quando eu falei para a Tati daquela tristeza, era no sentido de comparar uma tristeza com culpa e uma tristeza sem culpa. É óbvio que perder uma mãe, você que perdeu sabe o que eu tô falando, é uma dor quase inexplicável. Mas eu não podia fazer nada."