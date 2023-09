Luana Piovani sobre separação de Pedro Scooby: 'Sofro diariamente'

Silêncio. "A gente se separa em silêncio. E é muito triste quando você fala para você mesmo: 'Caraca, não deu'. Daí você pensa em como vai fazer isso, e é outra missão enorme".

Treta judicial pelos filhos. "Me incomoda o quanto eu me dedico, que é uma conta que não cabe em números, e a outra parte não entrar no mesmo lugar. Isso me dá uma sensação de que estão querendo trapacear".

Treta Scooby x Piovani

Acordo sobre a pensão dos filhos ocorreu meses após brigas na internet e após mediação conjunta: "Fomos mediados, chegamos em um contrato incrível de parentalidade, organizamos super bem a pensão para os gastos das crianças e esse é meu paraíso astral", disse Piovani em vídeo publicado na manhã de hoje.

Âncora na vida da atriz e empresária. Luana Piovani disse que as questões judiciais que tinham que resolver com Scooby não estavam fazendo bem a ela: "Eu tinha uma pequena âncora na minha vida, que era o meu litígio com o Pedro e isso vinha acabando comigo. Desde dezembro do ano passado e começo desse ano, vou dizer até que a gente passou por um momento difícil, porque sei que para ele também foi pesado".

Episódio do Programa Luana é de Lua foi importante para Piovani chegar numa solução em busca das pazes com o ex. Neste ano o programa gravou temas como separação, maternidade e machismo: "Durante o programa de separação apareceu uma advogada na minha vida ali dando entrevista para mim falando sobre família. Conversa vai, conversa vem, ela falou sobre a tal da mediação e foi me iluminando. Falei: 'é isso que eu preciso".