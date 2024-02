Gominho mostra nova casa com teatro para até quarenta pessoas

Gominho, 34, fez uma tour pela sua nova casa em suas redes sociais.

O que aconteceu

O ex-fazendeiro mudou para São Paulo, onde dividirá a casa com a artista e produtora MahMundi. O espaço do teatro com dois andares possui a estrutura completa, comportando até quarenta espectadores, camarins, palco, saguão de entrada e até cozinha exclusiva para o teatro.