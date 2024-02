Defante defende humor 'sem sentido': 'Todo mundo precisa esvaziar a cabeça'

Diogo Defante ganhou notoriedade nas redes sociais no papel do "Repórter Doidão". Em lugares como filas de shows, portões do ENEM, blocos de Carnaval, o personagem aborda os entrevistados com perguntas inusitadas que rendem interações bizarras. A receita deu tão certo que o comediante arrebanhou milhões de seguidores, furou a bolha e hoje faz parte do elenco do Domingão com Huck.

No último ano, Defante investiu na carreira de músico e, claro, colocou nela o humor absurdo que faz sucesso em seus vídeos. Em entrevista a Splash no Planeta Atlântida, o humorista fala de suas inspirações, da reação do público às suas músicas e do novo trabalho na TV aberta.

Ele defendeu a importância do humor "sem sentido". "Todo mundo precisa esvaziar a cabeça. Tem coisas que não têm sentido porque tudo tem que ter sentido o tempo inteiro, isso cansa. O cara chega em casa e só quer ver alguma coisa meio idiota. Então, eu preciso fazer isso profissionalmente, com dedicação. É sério. É sério, porém não é."