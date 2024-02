Luta de Pokémon e metal com Perlla: como foi 1º show de Defante em festival

Diogo Defante subiu ao palco de um festival pela primeira vez hoje (3), no segundo dia do Planeta Atlântida, evento tradicional no verão gaúcho em Xangri-lá, balneário litorâneo no RS.

Usando tapa-olho após passar por uma cirurgia, o carioca levou a turnê Robson ao palco do evento. Ele apresentou um show no qual mostrou ao público seus talentos de comediante e de músico.

Diogo Defante usa tapa-olho no Planeta Atlântida, após passar por uma cirurgia Imagem: Cesar Lopes/ Agência Preview

O show começou com um coro de "ei, Defante, vai tomar no c*", incentivado pelo próprio músico. "Sabe por que eu acho que isso é um carinho? Porque tomar no c* é bom pra caralh*", respondeu.