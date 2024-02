Com história de êxitos e brigas, Sepultura inicia turnê de despedida em BH

Não deixa de ser verdade. Afinal, a banda estava no auge da fase com o vocalista Derrick Green — que entrou na banda em 1998 —, com um disco elogiadíssimo ("Quadra", de 2020) e, após anos turbulentos, finalmente havia conquistado uma coesão entre os seus integrantes - completam a atual formação do grupo o baixista Paulo Jr. e o baterista Eloy Casagrande.

Nem a pandemia atrapalhou (muito) a banda, que lançou o projeto SepulQuarta, em que convidou nomes de peso do heavy metal mundial, como Phil Campbell (Motörhead), Scott Ian (Anthrax), David Ellefson (Megadeth) e Rafael Bittencourt (Angra), para regravações caseiras de seus clássicos.

Max Cavalera se apresenta com o Sepultura no festival Monsters of Rock de 1994, em Leicestershire, Inglaterra, no dia 4 de junho de 1999 Imagem: Brian Rasic/Getty Images

A calmaria da fase atual é digna de nota, já que as brigas entre os integrantes foram uma constante na história da banda, criada pelos irmãos Igor (bateria) e Max Cavalera (guitarra e vocal). Do grupo que fundou o Sepultura, apenas Paulo Jr., justamente o que faltou no primeiro show, permaneceu.

Daquela formação inicial, o então vocalista, Wagner Lamounier, se desentendeu com o grupo e fundou o Sarcófago, que se tornou uma lenda no black metal mundial. O guitarrista Jairo Guedes participou das gravações dos dois primeiros discos ("Bestial Devastation", de 1985, e "Morbid Visions", de 1986) antes de dar lugar a Andreas Kisser.

A chegada do novo guitarrista marcou o início da trajetória que levou o grupo ao topo de criatividade e popularidade. A banda passou a excursionar pelo país e se tornou líder da cena de heavy metal da capital mineira, onde várias outras bandas também começaram a se apresentar.