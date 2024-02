Yasmin diz que se sente 'planta' no jogo: 'Ninguém tem embate comigo'

Em conversa com Lucas Henrique e MC Bin Laden no BBB 24 (Globo), Yasmin Brunet confessou que se sente "planta" no jogo.

O que aconteceu

No papo com os brothers, Yasmin desabafou: "Eu tenho vontade de fazer o que o jogo propõe, mas ninguém tem embate comigo. Estou me sentindo planta."