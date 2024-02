Por que Alane e Giovanna não participaram da 10ª Prova do Líder do BBB 24?

A 10ª Prova do Líder do BBB 24 (Globo) foi de resistência e não contou com a participação de Alane e Giovanna. Entenda o motivo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Antes do início da prova, Tadeu Schmidt explicou que Giovanna não faria parte da dinâmica por restrições médicas: "Apesar da sua melhora, você não poder participar. Hoje vai precisar muito dos pés. Falta esse pezinho ficar 100%."