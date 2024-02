Renascer: Quem matou José Venâncio na versão original da novela?

Se for seguido o mesmo enredo, Venâncio morrerá por engano em uma das emboscadas do vilão para matar José Inocêncio. Venâncio encontra com o irmão mais novo João Pedro no aeroporto de Ilhéus.

Quando estão voltando para a fazenda da família, eles são surpreendidos por vários tiros, que atingem Venâncio, o matando na hora. Ao saber do assassinato, José Inocêncio tem certeza que os disparos eram para matar ele, e não o herdeiro.