Dupla Royal Blood faz pela 1ª vez no Brasil shows fora de grandes festivais

A dupla Royal Blood, formada pelo baixista/vocalista Mike Kerr e o baterista Ben Thatcher, traz de volta ao Brasil seu rock pesado em apresentações em São Paulo (13/4, na Audio) e no Rio de Janeiro (16/4, no Circo Voador). Esses serão os primeiros shows do Royal Blood no Brasil fora de festivais (a dupla tocou no Rock in Rio 2015 e no Lollapalooza 2018).

Formada em Worthing em 2011, a Royal Blood vai apresentar seu som característico, que é construído em torno do estilo de baixo de Kerr, que usa vários pedais de efeitos e amplificadores para fazer seu instrumento soar como uma guitarra elétrica e um baixo ao mesmo tempo.

Eles assinaram contrato com a Warner Chappell Music em 2013 e, desde então, lançaram quatro álbuns de estúdio: "Royal Blood" (2014), "How Did We Get So Dark?" (2017), "Typhoons" (2021) e "Back to the Water Below" (2023).