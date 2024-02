Isabelle passa mal durante festa, vomita e precisa de atendimento médico

A modelo se queixou de cólica. Minutos depois, ela recebeu o apoio de Wanessa, Yasmin, Giovanna e Leidy, que a ajudaram a ir para o Confessionário.

No Confessionário, Isabelle recebeu atendimento de dois médicos — antes das câmeras do pay-per-view serem cortadas, foi possível ver duas pessoas de preto no local.

Ao retornar para a casa, a modelo tomou banho com a ajuda das colegas de confinamento. Em seguida, ela deitou com uma bolsa de água quente para aliviar a cólica.

A voz do Big Boss chegou a anunciar: "Atenção: deem espaço para a Isabelle. Apenas quem estiver cuidando dela por perto".

