BBB 24: Fernanda comenta que 'samambaias' têm que sair do jogo

Durante a festa da Líder Raquele no BBB 24 (Globo), Fernanda e Giovanna conversaram sobre o jogo: as duas avaliaram quem são, em suas opiniões, os protagonistas e as plantas da casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, Fernanda afirmou que as pessoas que começarem a "tirá-las para nada" vão sair do reality: "Tem que sair umas samambaias, tchau."