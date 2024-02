Preta Gil rebate críticas às cicatrizes em fotos de biquíni: 'Sobrevivi'

A artista ressaltou que suas cicatrizes são as marcas de sua luta contra o câncer no intestino; durante o tratamento, Preta usou bolsa de ileostomia: "Eu não vou me esconder, amor. Então, fica quieta. Agora falando sério, serião: eu não tenho vergonha das minhas cicatrizes. Eu sobrevivi! Eu venci um câncer, ela [a cicatriz] é um símbolo da minha luta, da minha vitória. Eu não vou ter vergonha. Eu vou viver, eu vou ter essa cicatriz para o resto da vida. Vou parar de postar foto de biquíni?! Não tem condição. Eu não vou me esconder. São marcas de uma vida. Ah, minha senhora, por favor, né?"

Imagem: Reprodução/Instagram

Assista: