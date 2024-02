Após eliminação de Deniziane, prêmio do BBB 24 ultrapassa R$ 1 milhão

Nesta terça-feira (20), no palco com Tadeu, Deniziane girou uma roleta e acrescentou R$ 200 mil ao prêmio final.

Com isso, o prêmio do programa passou a ser R$ 1.050.000 e quem permaneceu no jogo ficou sabendo da novidade.

De acordo com Tadeu, a medida que as eliminações forem acontecendo, os eliminados irão girar a roleta e aumentar o valor.

Antes da estreia, foi informado que o prêmio poderia chegar a R$ 3 milhões.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Deniziane no Paredão? Começar e terminar relacionamento no jogo Reprodução/Globoplay Ser do grupo das fadas Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globoplay Ter fama de planta Reprodução/Globoplay Não ter grandes embates Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER