Modelo amputada faz ensaio de lingerie e causa alvoroço na web

Nas imagens, a influenciadora capricha na pose e no carão ao usar um look cheio de transparências

Os fãs de Cherie, logo, se derreteram: "Eu amo sua marca, faz com que todas as mulheres se sintam confiantes, femininas e sexy", disse uma; "Você me conquistou na publicidade inclusiva", comentou outra; "Essa é a verdadeira confiança corporal", afirmou uma terceira.