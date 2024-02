Ludmilla lança 'Numanice #3', prévia dos shows que fará em navio em março

Gravado no Mirante Dona Marta, com uma vista espetacular do Rio de Janeiro, em novembro do ano passado, "Numanice #3" conta com participações especiais de Belo, Carol Biazin, Menos É Mais, Vitinho e Veigh, Caio Lucas, Mari Fernandez.

"Escolhi as participações em cima de cada música já pensando nos arranjos, nas roupagens, em que cara queria dar para cada música, e isso inclui essas misturas que crio e acabam dando muito certo. Pensei também, claro, nas pessoas que gostaria de estar. Foi incrível ter a presença de cada um ali comigo", explicou a cantora.

Assista abaixo a uma prévia de 'Numanice #3':

O álbum traz 18 músicas, incluindo "Era Tão Bom", "Maliciosa" e "Falta de Mim" (com Mari Fernandez) e as parcerias com Menos É Mais, Vitinho, Caio Luccas, Belo, Veigh e Carol Biazin. Entre as faixas está também a versão oficial em português de "So Sick", sucesso de 2005 do rapper americano Ne-Yo.