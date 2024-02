Kleber Bambam e Popó discutem e trocam ameaças: 'Vou afundar sua costela'

Acelino negou que tenha desmerecido história de vida de Bambam, mas afirmou que vai "afundar" as costelas do ex-bbb. "Bambam, nunca desmereci você, nunca falei em termo do que você ganhou, mas a gente está numa era de luta de boxe, você me desafiou numa luta de boxe. Bambam, certeza absoluta que eu vou arrebentar, vou afundar sua costela, relaxe".

Bambam rebateu ameaças e disse que vai "apagar" Popó no ringue. "Eu vou fazer uma coisa que você nunca viu na vida e nunca tomou, uma pancada doída na cabeça e vai cair duro, de frente e vai apagar. Pode anotar o que estou falando, eu vou te nocautear".

Kleber Bambam e Popó vão se enfrentar nos ringues em 24 de fevereiro, no Fight Music Show, em São Paulo — o fisiculturista disse que já ganhou uma fortuna pelo combate. Outros famosos que participarão do evento são: MC Gui contra Nego do Borel, Thomaz Costa contra Luiz Otávio Mesquita, Emilene Juarez, esposa de Popó, contra Fernanda Lacerda, entre outros. O evento terá transmissão do Combate e da TV Globo.

Popó x Bambam: por que inimigos?

O tetracampeão mundial e o fisiculturista e ex-BBB eram amigos nos últimos anos, mas romperam em 2022 e tornaram-se desafetos, com direito a troca de farpas e ofensas.

Mamá Brito, CEO do FMS, disse que a treta não surgiu apenas para se transformar em uma luta: um pedido não atendido gerou a troca de farpas entre eles.