Flávia Alessandra sobre saída da Globo: 'Queria um lugar não só como atriz'

Ela quase morreu.

Otaviano Costa

Ao relembrar o episódio, ela e Otaviano Costa, com quem é casada, se emocionaram. "Os seguranças ouviram um estrondo e todo mundo correu [para ajudar]", conta o apresentador. "E a coisa não vazou, não tomou uma proporção de tragédia, de sensacionalismo", diz a atriz.

Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, Flávia conta que, após o acidente, descobriu que a covid havia deixado sequelas em seu organismo.

Entendi que esse apagão tinha sido por conta de uma trombose que eu tive por conta da covid.

Flávia Alessandra

"Foi um ano bem intenso, fiz não sei quantas ressonâncias magnéticas da cabeça e tinha um ponto dos neurônios que continuavam queimando. Chegou uma hora que tinha que decidir se eu ia entrar com uma medicação forte ou se eu ia esperar", diz Flávia.

