Damião mata Zé Inocêncio em 'Renascer'? Saiba o que acontece com assassino

Interpretado por Xamã, Damião surgiu de maneira misteriosa em "Renascer". No capítulo de ontem (22), montado em um cavalo, assustou as crianças que brincavam no vilarejo. No capítulo de hoje, ele seguirá sua missão: encontrar José Inocêncio (Marcos palmeira) e matar o coronel.

Ele para na venda de Norberto (Matheus Nachtergaele) e perguntar pelo coronel, deixando comerciante fofoqueiro desconfiado. "Ôh, amigo, por um acaso num conhece por estas bandas um tar de Zé Nocênço?".