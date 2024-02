Paixão de João Pedro e destruição de Inocêncio: conheça Sandra de Renascer

Em 'Renascer', João Pedro (Juan Paiva) ainda está com o coração partido por conta de Mariana (Theresa Fonseca) ter casado com seu pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira). Porém, não vai demorar muito para as coisas mudarem, especialmente com a chegada da personagem Sandra, interpretada por Giulia Buscacio.

Quem é Sandra na segunda fase de 'Renascer'?

A jovem é filha de Dona Patroa (Camila Morgado) e Egídio (Vladimir Brichta), herdeiro do brutal Firmino (Enrique Diaz). Nos próximos episódios, a personagem irá voltar para Ilhéus, após passar uma temporada na cidade grande estudando.

Sandra terá fortes embates com o pai, pela forma como ele trata a esposa. Para o desespero de Egídio, a jovem começará um romance com João Pedro, que estará com o coração partido após Mariana se casar com José Inocêncio.