Andressa Urach e namorado ator pornô estrelam capa da 'Playboy'

Lucas também postou um vídeo dos bastidores do ensaio.

Recentemente, Andressa admitiu estar apaixonada pelo rapaz. "Estou apaixonada? Sim. Eu amo viver intensamente! Lucas Ferraz, o amor chegou sem avisar, quando a gente não esperava e não queria! Mesmo a gente já tendo passado por tantas decepções no passado, a gente ainda acredita no amor e mesmo com medo nós nos permitimos"

Andressa também agradeceu Lucas por respeitar o seu trabalho. "Como é bom viver uma paixão, tão bom amar e ser amado na mesma intensidade, ter alguém que respeite seu trabalho, que tenha os mesmos objetivos para dividir os sonhos e construir um futuro próspero juntos"