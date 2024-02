Enquete UOL BBB 24: Nova estratégia? Mutirão de torcida muda votação

O resultado do paredão do BBB 24 nesta semana pode surpreender bastante o público. Após aparecer nas parciais como a eliminada do dia, Fernanda reagiu e segue diminuindo a diferença em relação aos rivais Deniziane e Matteus.

O que diz a enquete

De acordo com a parcial do UOL, atualizada às 17h20, a doceira estava com 66,08% dos votos. Desde o paredão, ela mantinha índices altos de rejeição, por isso a queda tem se mostrado relevante.

Dentro da casa, Fernanda demonstrou não acreditar muito em sua permanência e fez um alerta para a amiga Pitel. A participante explicou que a aliada precisará escolher se continuará jogando com Rodriguinho ou a turma do puxadinho, Raquele, Giovana e Michel.