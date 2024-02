Miss Bumbum reage após flagra em momento íntimo com o namorado

A Miss Bumbum 2023 Larissa Sumpani, 24, rebateu as críticas após ser flagrada em um momento íntimo com o namorado, o ator de filme pornô gay Vitor Prado.

O que aconteceu

A influencer recebeu críticas após ser flagrada fazendo sexo oral no namorado, no meio da rua, durante um bloco de Carnaval. "Fiz até um compilado aqui para responder os bonitos. Tem mais alguns (comentários), mas as palavras são muito pesadas. Gente, calma, primeiro que eu não fiz nada de errado. Quem viu o vídeo está vendo que isso é uma coisa super comum, tá bom? E, segundo, é Carnaval. Carnaval a gente vai para rua para quê? Para se divertir. Não precisa desse estresse todo", alega.

Larissa, que produz conteúdo adulto, agradeceu os seguidores que saíram em sua defesa. "Já vi muita gente fazendo coisa bem pior e todo mundo aplaude. Quando sou eu, qualquer coisinha já começam a julgar e criticar. Mas eu aposto que queriam ter 1% da minha coragem", diz, por fim.