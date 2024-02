Estádios entram em nova fase de shows com venda de naming rights e reformas

O Morumbi entra em 2024 com ao menos R$ 25 milhões a mais no caixa, só pela mudança de nome. O estádio passa a se chamar MorumBis por três anos, após acerto com a Mondelez, do chocolate que vai dar nome ao lugar.

Mais que isso, o estádio do São Paulo Futebol Clube fechou contrato de R$ 60 milhões com a Live Nation. Pelo acordo, a produtora de shows fica com a quase exclusividade de uso do local para apresentações de artistas da música. O MorumBis vai aceitar shows de outras produtoras, mas uma cláusula permite à Live Nation barrar a data para a concorrente, se quiser.

O Allianz tem proposta de outra produtora para um acordo talvez nestes moldes, mas sem bases definidas até o momento, também porque o estádio do Palmeiras, administrado pela W Torre, tem extensa programação de shows - já definida - até o final de 2024, com 14 artistas já confirmados.

Mais que isso, a própria W Torre tem um projeto de reforma do estádio do time adversário, que permitirá ao MorumBis, construído nos anos 1960, receber até 85 mil torcedores, para jogos, e até 100 mil pessoas em shows. O plano inclui um estacionamento para 2 mil carros. A expectativa é que tudo fique pronto até 2030, ano do centenário do São Paulo Futebol Clube.

Segundo a assessoria do São Paulo Futebol Clube, tudo isso integra a intenção de recolocar o MorumBis de volta no circuito dos shows internacionais. "Este trabalho segue com o acordo da Live Nation e com outras ações de médio e longo prazo."

Não que o lugar esteja fora da rota dos artistas. No passado, o então Morumbi recebeu shows históricos como Queen, U2 e Madonna. Em 2023, foi palco para Coldplay e RBD, dois dos shows com ingressos mais disputados do ano.