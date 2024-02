Diogo Nogueira posta agarrado e trocando chamego com Paolla Oliveira; veja

Diogo Nogueira, 42, compartilhou momentos de chamego ao lado de Paolla Oliveira, 41, em seu perfil nas redes sociais.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, o cantor postou quatro registros em que surge agarradinho com a atriz. "Sãos e salvos pós-Carnaval", legendou o famoso.

Nogueira e Oliveira tiveram agendas intensa durante as festividades carnavalescas. A atriz, que é rainha de bateria da Grande Rio, brilhou na Sapucaí com uma fantasia que a fazia "virar" onça no sambódromo. O cantor, por sua vez, fez shows, mas arrumou tempo para prestigiar a amada.