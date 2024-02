'Chaves': o que filho de Roberto Bolaños diz sobre volta de seriado à TV

Roberto Gómez Fernández, um dos filhos do mexicano Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), em entrevista ao jornal O Globo:

Empresário diz que trabalha para que as séries 'Chaves" e "Chapolin Colorado" voltem ao ar, após quatro anos. "Se uma janela se fechar, buscarei outra. Sei que não é um caminho de linha reta. Mas é a maior responsabilidade que tenho, o retorno das séries originais. Não posso falar muito, mas há portas abertas. Me parece que 2024 será um ano muito bom."

No Brasil, o SBT deixou de exibir as produções em agosto de 2020. "A informação chegou à emissora por notificação da Televisa, emissora mexicana detentora dos direitos da obra produzida, na qual informa que a suspensão é devida a um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias", dizia o comunicado da emissora de Silvio Santos.