Após beijão em trio, Alinne Rosa e Caio Castro curtem viagem juntos

Alinne Rosa, 41, e Caio Castro, 35, curtem viagem a Morro de São Paulo, na Bahia, juntos.

O que aconteceu

A cantora compartilhou clique no qual aparece ao lado do ator e de outros amigos. Eles estão hospedados em um hotel do litoral baiano.

Viagem acontece dias depois de Alinne e Caio protagonizarem beijão no Carnaval de Salvador. Os dois foram flagrados no domingo (11), no circuito Dodô, durante um dos shows da cantora.