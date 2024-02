Beyoncé entra em era 'country' e aposta em chapéu de caubói

Na segunda publicação, a artista apostou em um look monocromático. Batom, saia em vinil, blusa, sandálias de salto e casaco de couro - tudo na cor vermelha. Uma micro bolsa branca com corações vermelhos finalizou o visual.

As músicas fazem parte do Ato II de Renaissance com lançamento previsto para 29 de março. De acordo com ela, o álbum terá três partes.