Paredão BBB 24: Parcial da enquete indica brother perdendo favoritismo

Davi, Isabelle ou Marcus deixarão a casa do BBB 24 (Globo) na noite de hoje (13). Os brothers se enfrentam no oitavo Paredão do programa, e a parcial da enquete do UOL indica quem poderá deixar a casa.

O que diz a enquete

Às 17h de hoje (13), poucas horas antes da eliminação, Marcus se mantinha com o maior número de votos para ser eliminado: 80,6%.