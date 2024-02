Usher no Super Bowl 2024 ao vivo: que horas começa o show e onde assistir

Neste domingo (11), o Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers se enfrentam pela grande final da temporada da National Football League (NFL). Mas para muitas pessoas, a verdadeira atração da partida será o show que Usher fará no intervalo do Super Bowl LVIII.

O jogo de futebol americano começará às 20h30 (horário de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Como o show acontece na metade da disputa, a apresentação de Usher deve ser exibida entre 21h30/22h, também levando em consideração o fuso horário em Brasília.

O Super Bowl LVIII será exibido na TV aberta pela RedeTV!, e no serviço de TV por assinatura no canal ESPN. A plataforma de streaming Star Plus também disponibilizará uma transmissão ao vivo para os assinantes.