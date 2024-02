BBB 24: Fernanda diz que brothers estão 'preguiçosos' em votação

Fernanda: "Ela iviu que eu tinha votado nela e eu falei que não, sendo que ela já sabia. .Eu não ia abrir meu jogo pra quem eu não sou próxima. Aí depois do ao vivo, a casa inteira virou a cara pra mim. Eu fiquei arrasada. (...) Fiquei chateada, me fechei e me reservei ao direito de falar só com quem quer falar comigo, com quem tem interesse. Não quem comprar meu lado, quem concorda comigo. Virou uma coisa declarada com os Fadas. Eles votam em mim, eles não superam um erro, carregam até o final. Eu nunca mais falei com a Bia. Mas eu não tenho nada contra você, não voto em você. Acho que você tá isolada"

Isabelle: "Eu entro em alguns momentos em grupos e eu sinto que o assunto muda, então fica um clima estranho. Aí no fundo eu fico sabendo que podem estar falando sim de mim

Fernanda: "Pra casa inteira, sem exceção, você é um grande ponto de interrogação. Isso é muito bom. Mas, em contrapartida, se te acham sozinha, é muito cômodo colocar você. O pessoal quer arranjar motivo fácil, não quer motivo difícil. Não querem arranjar cachorro grande, querem chutar cachorro morto. Mas você não tá morta! Minha opinião, você pode não gostar dela, mas você ter se afastado um pouco do Davi foi ótimo pra você. Porque te deixa presente no jogo. Aí qual é o motivo de votar nela ainda:".

Isabelle: "Só queria reforçar que não existe isso de 'não gosto dela', não existe. (...) É difícil eu confiar tanto nas pessoas. Mas isso não me afeta a ponto de me afastar. Eu falo com todo mundo. O negócio é que as pessoas aqui querem se definir por grupos"

Fernanda: "Você percebeu que esse pessoal aqui tá preguiçoso, e quer se aproveitar de pauta rasa sim, de rebarba, sim. Da briga dos outros, sim"

Isabelle: "São juízes"