Maiara chora durante ensaio com Maraisa; entenda

Um vídeo de Maiara, 36, da dupla com a irmã Maraisa, viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (9). Nas imagens, a cantora chorava bastante em um ensaio.

O que aconteceu

No vídeo, a cantora usava uma toalha para secar as lágrimas. Ela se emocionou após ensaiar "Todo Mundo Menos Você", música da dupla com Marília Mendonça.

Marília morreu em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. À época, a cantora e a dupla sertaneja se preparavam para uma turnê juntas e divulgavam o projeto As Patroas.