Taylor Swift voará 9 mil km em jatinho para assistir Travis no Super Bowl

Taylor Swift, 34, precisará viajar de Tóquio a Las Vegas caso queira conciliar sua agenda de shows e, ao mesmo tempo, assistir ao Super Bowl, a final da liga de futebol americano da qual seu namorado, Travis Kelce, 24, será um dos protagonistas.

O que aconteceu

Travis é do tight end do Kansas City Chiefs. Ele irá disputar o troféu da NFL com o San Francisco 49ers no dia 11 de fevereiro.

Com todo o seu sucesso, a cantora mobilizou as autoridades do Japão. Ela fez com que a embaixada do país nos Estados Unidos divulgasse uma declaração bem-humorada em que garante que ela poderá "chegar confortavelmente" a Las Vegas, a tempo de ver ao Super Bowl, depois de fazer o show em Tóquio, que acontecerá na véspera.