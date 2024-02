Renascer: Onde está Flor? Saiba o que aconteceu após a morte de Jupará

João Pedro (Juan Paiva) e Zinha (Samantha Jones) em Renascer Imagem: Globo/Manoella Mello

Qual o destino de Zinha?

Zinha continua morando na cidade e fica aos cuidados de Deocleciano (Jackson Antunes) e Morena (Ana Cecília Costa). Além disso, a jovem cria um forte vínculo com João Pedro (Juan Paiva).

Apesar de ser muito bem tratada, a garota mantém uma mágoa muito grande de José Augusto, culpando ele pela morte de seu pai. No capítulo que foi ao ar na terça-feira (06), inclusive, Zinha conversa com seus pais de criação e assumiu não gostar do filho prodígio de José Inocêncio.

Ela logo foi repreendida por Deocleciano, que jura de pé junto que não tinha tratamento para Jupará, que estava com "nó nas tripas". E não é só do médico que Zinha sente remorso. Ela também ressente o abandono de Flor, que fugiu com outro homem, deixando a filha sozinha.