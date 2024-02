BBB 24: Leidy avalia comentário de brother sobre namorada: 'Meio machista'

"Ele é o perfil jogador", avaliou o professor sobre MC Bin Laden. "O negócio que ele não assume que ele é. Pelo menos o Davi assume", respondeu Marcus.

Leidy e Lucas, então, reproduziram algumas falas do baiano: "'Eu sou jogador, me posiciono, tenho posicionamento forte. Eu sou homem'".

O Davi é meio machista, né? Você perdeu ele no quarto ontem. As meninas comendo o c* dele. Leidy Elin

A sister justificou: "Porque a Alane [estava] botando a roupa e tal, aí ele 'essa roupa não está mostrando demais não?'. Eu falei 'é para mostrar mesmo. O tema da festa é para mostrar mesmo, pé, tudo. Pelo tema'. Aí ele 'eu não deixaria a minha mulher sair com um negócio desse'. Ai a Ane [Deniziane]: 'mas você não tem que deixar nada'".

