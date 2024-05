Cissa Guimarães carrega caixão do ex-marido, Paulo César Pereio

Cissa Guimarães esteve presente no velório do ex-marido, Paulo César Pereio, que aconteceu no cinema Estação Net Rio, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz ajudou a carregar o caixão estava acompanhada dos filhos João Velho e Thomáz Velho, fruto do relacionamento de Cissa com Paulo César.

O relacionamento dos dois durou 15 anos, de 1975 a 1990.