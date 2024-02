Esposa de ator da Record desaparecido faz apelo no 5º dia de buscas

Edson Caldas com a esposa, Jennyffer Vieira, e os dois filhos Imagem: Reprodução/Instagram

Jennyffer não conseguiu acesso a imagens de câmeras para tentar identificar o homem. "[A dona do bar] falou que é um rapaz pardo, moreno. Mas a gente não sabe, porque ainda não vimos as câmeras para tentar identificar essa pessoa".

Eles conseguiram rastrear o celular do ator, que estava no município de Japeri. Os dois foram até a cidade na Baixada Fluminense para investigar: "A gente bateu de porta em porta, perguntamos, mostramos fotos dele. Aí conseguimos uma câmera que mostra o carro dele passando numa via de lá. Só que a gente não pode divulgar, justamente por causa da investigação. Já está na mão da polícia. O carro passou naquele sentido, ou ele pegou o Arco Metropolitano ou ele pegou o sentido Seropédica".

A esposa do ator pediu ajuda nas buscas. Além de divulgar fotos de Edson para ajudar na identificação, ela descreveu o carro do marido: uma Fiat Doblo branca com o capô preto. "A placa é meio avermelhadinha", completou.