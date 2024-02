Homicídio sem polícia e cidade sem nome: 1ª fase de 'Renascer' tem erros?

Recém-encerrada pela Globo, a primeira fase de "Renascer" foi fortemente elogiada do público e crítica. Uma das sequências mais marcantes desse prólogo da trama foi o assassinato de Firmino (Enrique Diaz) por Belarmino (Antonio Calloni), que em seguida também acabou morto de forma misteriosa.

Embora concorde com os elogios à trama, o colunista Tony Goes, da Folha de S.Paulo, estranhou o fato de nenhuma das duas mortes ter sido alvo da devida investigação policial no enredo. "Uma coisa que me incomodou foi que não me lembro de ter visto polícia. Um duplo assassinato e não aparece um delegado para investigar o que aconteceu? A cidade é tão pequena que não tem polícia?", indagou ele, no programa Splash Vê TV.

Goes acha incoerente que José Inocêncio (Humberto Carrão) não tenha sido acusado de matar Belarmino. "Tivemos dois mortos e uma arma do crime encontrada. Não se faz uma investigação? Ninguém é interrogado? O José Inocêncio simplesmente falou: 'Não, não fui eu'. E ficou por isso mesmo! É claro que ele seria um dos suspeitos, é claro que tinha razão para matar o Belarmino."