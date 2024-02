Wanessa diz que Davi foi agressivo com sister ao chamá-la de 'psiu'

Após a formação do Paredão, Wanessa Camargo voltou a afirmar que Davi é agressivo e comparou a briga do brother com Yasmin com a treta de Juninho com Alane no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na área externa, Wanessa Camargo disse para Yasmin que Davi foi agressivo com ela. "O Davi foi muito mais agressivo como homem para cima de você do que o Juninho foi com a menina. Ele falou alto, o Davi fez isso com você e ainda mandou um 'psiu'"