Wanessa diz ter 'medo' de falar com Davi, que rebate: 'Não sou bicho'

Wanessa afirmou que não adianta Davi se desculpar se não mudar o comportamento e disse ter "gatilhos" com pessoas que falam gritando. "Tenho gatilho com quem grita, uma mulher falar mais alto pra falar com você... Tenta melhorar, não é a primeira vez, você fica nervoso... Fui prejudicada sim [pela comida], a minha ideia foi 'ele tentou se desculpar, foi um puta almoço'... Faz um tempo que tô na xepa...".

Davi afirmou que não desperdiçou comida. "Tô sendo muito humilde aqui, vim pedir desculpa da forma que me expressei, tive uma interpretação errada. Quero que saibam que o que faço aqui é de coração. Não houve desperdício da comida, todos se alimentaram bem, mas tô sendo humilde vim pedir desculpa".

Camargo disse que Davi "é um menino incrível", mas ressaltou ter "medo" de falar com ele. "Eu tenho medo real de falar com você, real, e eu não vou falar, que eu não consigo falar com alguém que tenho medo, que grite comigo daquele jeito. Você tem uma forma de se comunicar que é no grito, forma agressiva, que intimida. Já convivi com gente assim, não quero falar mais, acabo me afastando, uma coisa que me incomoda profundamente. Põe sua cabeça no lugar e para de fazer isso".

Davi rebateu cantora e disse que ela não precisa ter medo de falar com ele. "Não sou bicho, sou ser humano, não precisa ter medo de mim, mas tem situações que me tiram do sério".

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique no Paredão quíntuplo? Resultado final 1 Alane 20,2%

2 Vinicius Rodrigues 20,02%

3 Marcus Vinicius 20,02%

4 Lucas Luigi 20%

5 Giovanna Pitel 19,76% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

