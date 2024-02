Pocah se preocupa com pós-BBB de Beatriz: 'Que não destruam o psicológico'

Conselho pra quem quer entrar em um reality? Pocah diz que o participante precisa viver e aproveitar, porque depois só "fica a saudade". Sobre as críticas enfrentadas no confinamento e no pós, ela diz que não se deixa abalar.

"Aprendi a fazer do meu limão uma limonada. Tudo que aconteceu na casa (do BBB), já foi, já aconteceu. Eu não tenho que fazer. Tenho que dar risada, é o melhor jeito de levar a vida", disse.

Pocah estreia seu primeiro bloco de rua no Carnaval de 2024. A cantora sobe no trio elétrico em São Paulo no dia 13 de fevereiro, com concentração na Avenida Marquês de São Vicente, às 13h. "Já são quatro anos do Bloco Da Pocah e sempre falei que meu sonho era colocar meu bloco na rua, pra uma multidão, e agora chegou meu momento de brilhar", comemorou a cantora, que garantiu vários convidados.

A cantora diz que faz questão de falar em seus shows sobre a importância de respeitar o próximo. "Não passar a mão no corpo de ninguém, não tocar. Estamos ali pra curtir e aproveitar. Então vamos respeitar, para ser um ambiente legal e termos boas memórias disso", finalizou.