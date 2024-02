MC Bin Laden fala em gordofobia e 'vergonha' de tirar camisa no BBB 24

"Mas tem uma hora que enche o saco, né, de ficar tirando de letra toda vez", respondeu Marcus Vinicius.

"Você é sempre o último. É visto sempre como uma pessoa... O corpo, a fisionomia. Já fui tirado muito assim. Não gosto nem de parecer vitimista", continuou Bin.

O cantor também disse que às vezes tem vergonha de tirar a camisa no BBB por esse motivo, e conversou com sua tia sobre o assunto antes de entrar no reality show.

"Minha barriga e minha cabeça. Pode até ver que, às vezes, eu tenho até vergonha de ir na piscina. Você acredita?"

— MC Bin Laden

