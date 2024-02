Juninho diz que sisters 'distorceram' sua fala no BBB: 'Gente deselegante'

Emparedado, Juninho afirmou no Raio-X de hoje (5) do BBB 24 (Globo) que alguns participantes estão fazendo um "jogo sujo" para distorcer suas falas do reality show.

O que aconteceu

Na noite deste domingo (4), Alane, Leidy Elin e Juninho discutiram no final da edição ao vivo. O carioca flertou com Alane na última festa, e a sister disse que apoiava ele com Leidy. A sister disse que o episódio contribuiu para seu posicionamento contra ele, que por sua vez, também a criticou.